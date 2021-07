STMicroelectronics : 50% d'énergies renouvelables d'ici 2022 à Bouskoura

Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — Dans le cadre de son plan d'action visant à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2027, STMicroelectronics a annoncé que son site de Bouskoura (Maroc) allait s'approvisionner en énergies provenant de sources renouvelables à hauteur de 50% d'ici à 2022, contre 1% en 2020. STMicroelectronics est implanté depuis plus de 20 ans à Bouskoura, où la Société exploite une usine d'assemblage et de test (back-end) qui emploie 2800 personnes. Ces dernières années, le site a développé plusieurs programmes dans le but de réduire ses émissions indirectes de gaz à effet de serre (Scope 2) tout en augmentant l'utilisation d'énergies issues de sources renouvelables.