STMicroelectronics : 1,5 milliard de dollars pour la nouvelle émission d'obligations convertibles

Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — STMicroelectronics fixe à 1,5 milliard de dollars US d'obligations senior non assorties de sûretés convertibles en actions ordinaires nouvelles ou en actions existantes sa nouvelle émission de convertibles en deux tranches. Les Obligations Nouvelles seront émises en deux tranches, l'une de 750 millions de dollars US avec une échéance à 5 ans, et l'autre de 750 millions de dollars US avec une échéance à 7 ans. Il est prévu que les termes des Obligations Nouvelles contiennent les dispositions habituelles, qui permettront à la Société de satisfaire les droits de conversion des Obligations Nouvelles avec une combinaison de numéraire et d'Actions, ou de numéraire ou d'Actions uniquement, notamment à moins que la Société n'en décide autrement par le biais d'un règlement net en actions. Les produits de l'offre, nets des coûts seront utilisés par ST pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement anticipé des obligations convertibles à coupon zéro d'un montant de 750 millions de dollars restant en circulation à ce jour et arrivant à échéance en 2022 (ISIN XS1638064953, les 'Obligations Convertibles 2022') annoncé plus tôt dans la journée.

Les Obligations Nouvelles à échéance 5 ans ne porteront pas intérêt. Les Obligations Nouvelles seront émises à un taux de 105,8% du montant du principal et seront remboursées à 100% du montant du principal le 4 Août 2025, à moins qu'elles n'aient été antérieurement remboursées, converties ou achetées et annulées. Cela correspond à un rendement brut initial jusqu'à l'échéance de (1,12)%.

Les Obligations Nouvelles à échéance 7 ans ne porteront pas intérêt. Les Obligations Nouvelles seront émises à un taux de 104,5% du montant du principal et seront remboursées à 100% du montant du principal le 4 août 2027, à moins qu'elles n'aient été antérieurement remboursées, converties ou achetées et annulées. Cela correspond à un rendement brut initial jusqu'à l'échéance de (0,63)%.

Le prix de conversion initial des Obligations Nouvelles a été fixé comme suit :

- Pour les Obligations Nouvelles à échéance 5 ans, à une prime de 47,5% ; et

- Pour les Obligations Nouvelles à échéance 7 ans, à une prime de 52,5%,

dans chaque cas, au-dessus du prix moyen des Actions pondéré par les volumes entre l'ouverture de la cotation aujourd'hui et la fixation du prix de l'émission sur le Mercato Telematico Azionario organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A, converti en dollars US au taux de change en vigueur au moment de la fixation du prix.

Le règlement-livraison des Obligations Nouvelles est prévu le 4 août 2020 ou aux environs de cette date. Une demande d'admission de ces Obligations Nouvelles sera faite auprès du Marché Libre (Freiverkehr) de la bourse de Francfort. Dans le cadre de l'émission des Obligations Nouvelles, la Société s'est engagée à conserver (lock-up) les Actions et valeurs mobilières qui sont liées à compter de la fixation du prix et pendant une période de 90 jours à compter du règlement-livraison.