STMicro : un soutien de poids

(Boursier.com) — STMicro progresse de 1,1% à 36,4 euros en ce premier novembre. Le titre est soutenu par une note de Morgan Stanley qui a rehaussé son opinion sur le dossier à 'surpondérer' avec une cible ajustée de 45 à 48 euros. La banque affirme que le fabricant de puces semble prêt à profiter d'une " reprise robuste " au second semestre 2024. Selon elle, le cycle semble se retourner et présente ainsi une bonne opportunité d'achat. Le broker modélise de fortes ventes de carbure de silicium (SiC), de nouveaux produits tels que des capteurs, des accords d'approvisionnement à long terme plus larges et une lente reprise des consommateurs pour aider à la reprise de l'activité.