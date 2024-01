STMicro : un quatrième trimestre sans relief et une guidance décevante

(Boursier.com) — STMicro dévoile des résultats globalement inférieurs aux attentes du marché et à ses propres prévisions au quatrième trimestre et déçoit au niveau de ses perspectives. Le géant des semi-conducteurs a enregistré sur les trois derniers mois de 2023 résultat net de 1,08 milliard de dollars (894 M$ de consensus) soit 1,14 dollar par action après dilution, pour un chiffre d'affaires net de 4,28 milliards de dollars (4,31 Mds$ de consensus). La marge brute ressort à 45,5% (46,1% attendus) et la marge d'exploitation à 23,9%, conforme aux anticipations.

" Au quatrième trimestre, ST a enregistré un chiffre d'affaires et une marge brute légèrement inférieurs au point médian de ses perspectives financières, avec un chiffre d'affaires plus élevé dans l'électronique personnelle qui a été contrebalancé par un taux de croissance moins élevé dans l'automobile... Les prises de commande de nos clients ont diminué par rapport au troisième trimestre. Nous avons continué de voir une demande finale stable dans l'automobile, une absence d'augmentation significative dans l'électronique personnelle et une nouvelle détérioration dans l'industriel", affirme Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STM.

Pour le premier trimestre 2024, au point médian, le groupe anticipe un chiffre d'affaires net de 3,6 milliards de dollars, en baisse de 15,2% en variation annuelle et de 15,9% en variation séquentielle, et contre un consensus de 4,1 Mds$, avec une marge brute à environ 42,3%.

Pour l'exercice 2024, la Société franco-italienne table sur un chiffre d'affaires compris entre 15,9 milliards de dollars et 16,9 milliards de dollars, avec une marge brute "in the low to mid-40's". STM prévoit d'investir environ 2,5 milliards de dollars en CAPEX net.