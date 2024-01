STMicro : recule après une publication décevante

(Boursier.com) — Sans surprise, STMicro perd du terrain en début de séance à Paris avec une action qui cède 3,7% à 41 euros. Il faut dire que le groupe a déçu tant au niveau de ses résultats que de sa guidance. Bernstein ('surperforme') affirme que si STMicro a globalement délivré en 2023, 2024 s'annonce difficile malgré une demande stable de puces automobiles. Alors que le marché de l'électronique personnelle continue de se redresser et que le segment industriel s'affaiblit, il semble que la demande stable de puces automobiles ne suffira pas à aider STMicro à répondre aux attentes de marge en 2024, un sujet d'inquiétude pour les investisseurs. Jefferies ('conserver') estime lui que le 'raté' au niveau de la guidance montre que le groupe constate une nouvelle détérioration significative du segment industriel et une faiblesse croissante de la demande de puces automobiles. Les prévisions pour l'exercice financier impliquent une reprise significative au deuxième semestre et " à ce stade, nous pensons qu'il pourrait y avoir des risques à la baisse concernant ces perspectives ".

Enfin, Citi ('acheter') explique que la société a connu une faiblesse plus importante que prévu des commandes au 4ème trimestre, avec une demande stable dans les segments de l'automobile et de l'électronique personnelle plus que compensée par une nouvelle détérioration de l'activité industrielle. Les prévisions sont décevantes pour 2024, mais il s'agit probablement d'une " réduction suffisamment importante " pour rassurer le marché sur le fait que l'entreprise a bien pris en compte les risques baissiers par rapport aux attentes.