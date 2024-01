STMicro : plombé par Intel et un analyste

(Boursier.com) — A contre-courant, le compartiment des semi-conducteurs pique du nez à l'image de STMicro qui abandonne 3,3% à 41 euros à Paris. Il faut dire qu'Intel a jeté un froid hier soir en dévoilant des prévisions pour le moins décevantes pour le premier trimestre 2024. Le géant américain anticipe des revenus allant de 12,2 à 13,2 milliards de dollars pour la période, à comparer à un consensus de 14,2 Mds$. Le bénéfice ajusté par action est attendu à 13 cents, contre... 34 cents de consensus. La marge brute est anticipée à 44,5%, contre 45,5% de consensus. Aux yeux d'analystes, Intel va jouer sa survie cette année, estimant que 2024 permettra de déterminer si la firme de Santa Clara va profiter ou non du déploiement de l'intelligence artificielle (IA) qui a provoqué une flambée de la demande pour les ordinateurs et semi-conducteurs dédiés. Pour l'heure, la bascule vers des centres de données dédiés à l'IA au détriment des centres de données traditionnels a profité aux rivaux d'Intel, en premier lieu Nvidia.

STMicro est par ailleurs pénalisé par une note de Barclays qui a abaissé sa recommandation à 'pondération en ligne'. " Nous sommes toujours favorables aux arguments d'investissement à moyen terme sur STM, mais nous rencontrons des difficultés à court terme car nous sommes en dessous du consensus et la valorisation ne constitue pas un support suffisant. Un fort rebond au deuxième semestre pourrait changer la donne, mais il nécessiterait une accélération significative, ce qui semble de plus en plus improbable", explique la banque, qui réduit sa cible de 50 à 46 euros.

Toujours du côté de STMicro, Oddo BHF pense que le T1 24 sera le point bas après la forte baisse séquentielle. Il reste certes des questions, notamment sur la capacité de l'automobile à rester en positif en 2024 et sur la visibilité que le groupe a pour prédire un rebond high single digit dans l'industriel au S2. Mais le cycle actuel permet de tester en conditions réelles la transformation industrielle du groupe, puisque dans les cycles précédents, les marges du groupe étaient beaucoup plus impactées que le 40/45% actuel (low 30's). C'est le signe d'une transformation industrielle, au travers de produits (SiC et GaN) et de capacités de production 300mm (qui devraient à terme atteindre 30% du CA), qui n'est pas terminée (malgré une réduction des capex en 2024) et qui change le profil du groupe, alors que la valorisation reste très attractive, même après les révisions à la baisse de l'analyste. Ce dernier maintient donc son opinion 'surperformance' avec une cible ramenée de 55 à 50 euros.