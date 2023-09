STMicro : pénalisé par la potentielle interdiction d'iPhones en Chine

(Boursier.com) — En dernière position du CAC40, STMicro abandonne 2,8% à 41,7 euros. Soitec est également chahuté (-2,6% à 162,4 euros) alors que la Chine envisagerait d'étendre l'interdiction de l'utilisation des iPhones dans les agences soutenues par le gouvernement et les entreprises d'État. Selon 'Bloomberg', plusieurs agences chinoises ont commencé à informer leur personnel qu'il ne pouvait plus apporter d'iPhone au travail. Ces actions de Pékin, qui réduit également sa dépendance vis-à-vis des logiciels et technologies américaines, menacent d'éroder la position d'Apple sur un marché représentant environ un cinquième de ses revenus et sur lequel le groupe conçoit la majeure partie de ses iPhones.

Les analystes d'Oddo BHF ne s'attendent à aucun impact sur le volume d'iPhones vendus à la suite de cette potentielle restriction, mais cela soulève le risque d'une interdiction plus large des iPhones en Chine. Il est néanmoins peu probable que la Chine interdise complètement les iPhones, car elle bénéficie toujours grandement de la présence d'Apple sur son territoire, selon le courtier.