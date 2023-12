STMicro : grimpe sur les 50 euros

(Boursier.com) — STMicroelectronics se distingue avec une action qui grimpe de 2,8% à 50 euros ce vendredi. Le spécialiste des semi-conducteurs bénéficie encore d'un soutien de poids puisque Citi reste à l'achat sur STM avec un objectif ajusté de 67 à 80 euros, tandis que Stifel reste aussi à l'achat sur le fabricant de puces, mais avec un objectif ramené en revanche de 60 à 55 euros. JP Morgan avait auparavant relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur en visant 52 euros, contre 46 euros. Oddo BHF avait auparavant refait le point sur le dossier après un 'roadshow' avec la direction... L'analyste expliquait que le management semble bien déterminé à atteindre son plan stratégique, soit au moins 20 Mds$ de CA, avec une MB de 50% et une MOP de 30%. Mais, il est apparu réaliste sur le nouvel environnement de retour à la normal qui nécessite de faire plus attention aux coûts et aux investissements.

Le marché reste globalement positif sur le dossier puisque, selon le consensus de place, 18 analystes sont à l''achat', 4 à 'conserver' et seulement 2 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 55 euros.