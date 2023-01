STMicro : Goldman Sachs dégrade

(Boursier.com) — STMicro limite ses pertes (-0,3% à 37 euros) à la mi-séance malgré un abaissement de recommandation de Goldman Sachs. La banque d'affaires a dégradé le spécialiste des semi-conducteurs à 'vendre' tout en ramenant son objectif de 39 à 31 euros. Le carbure de silicium, ou SiC, prolifère rapidement comme matériau de base dans les semi-conducteurs présents dans les batteries des véhicules électriques. GS estime qu'Infineon et STMicro sont tous deux fortement positionnés pour bénéficier d'une adoption rapide de cette nouvelle technologie. Cependant, le broker se montre plus prudent sur le groupe franco-italien compte tenu de sa forte exposition à la faiblesse du marché de la consommation discrétionnaire, du rattrapage des pairs sur le SiC et des risques pesant sur les marges de l'exercice 2023.