STMicro et les semi-conducteurs sous pression

(Boursier.com) — Le secteur des semi-conducteurs pèse sur la tendance en ce début de semaine, dans le sillage du net repli des géants américains vendredi. BE Semiconductor chute encore près de 10% à Amsterdam après avoir décroché de 16% vendredi en raison des inquiétudes liées au fait que l'adoption de " l'hybrid bonding " dans la mémoire pourrait se concrétiser plus tard que prévu. A Wall Street, le retournement de Nvidia en fin de séance vendredi explique notamment le décrochage de l'indice 'Philadelphia Semiconductor'. Ce dernier a abandonné plus de 4%, sa plus importante baisse quotidienne depuis octobre.

L'indice Stoxx 600 Tech est en baisse de 1,7% ce matin, sous-performant tous les autres groupes industriels en Europe. A Paris, STMicro trébuche de 2,2%, en dernière position du CAC40.