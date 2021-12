STMicro : en tête du CAC40

(Boursier.com) — En tête du CAC40, STMicro gagne 1,8% à 43,2 euros en ce début de semaine. Le groupe franco-italien bénéficie d'une note d'Oddo BHF qui a rehaussé sa cible de 50 à 53 euros tout en restant à 'surperformer'. Certains appellent à une plus grande prudence sur le secteur, en raison d'une normalisation inévitable de la croissance du marché en 2022, explique le broker. Cette décélération reste relative alors que l'analyste anticipe +10/15% en 2022 après près de +25% en 2021. De plus, il estime qu'il reste encore des surprises positives à venir sur le secteur, notamment sur STM : le T4 finira dans le haut des attentes et le consensus 2022 est trop bas. Malgré son bon parcours (+40% depuis le premier janvier), le titre reste bon marché à 10,1x l'EBITDA 22 contre environ 15x pour le secteur.