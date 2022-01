STMicro : des doutes ?

(Boursier.com) — STM recule de 1,2% à 42,40 euros ce mercredi, alors que CFRA a dégradé le dossier à 'conserver' et a abaissé sa cible de 53 à 46 euros après un parcours irréprochable en 2021. Stifel avait conservé hier son avis à l'achat, alors que le groupe franco-italien "devrait continuer à surprendre positivement au premier semestre 2022". Sur la base d'estimations de BPA plus élevées, l'analyste a même porte son objectif de 49 à 55 euros. Cependant, avec la baisse des ratios 'book to bill', et les risques liés à la demande d'ordinateurs personnels et des marchés finaux, les investisseurs continueront de se demander si le cycle des semis se retournera au cours des 12 prochains mois. Ainsi, pour un gros acteur tel que STM, des catalyseurs propres sont également nécessaires pour maintenir la surperformance du titre au cours de la seconde partie de l'année et au-delà...

Selon le broker, le principal catalyseur pour STM est la durabilité du contrat avec Apple concernant le capteur d'images de l'iPhone au-delà de 2022-2023. Consolider les liens avec Apple sur le long terme permettrait en effet de réduire la décote prononcée que les investisseurs appliquent par rapport aux pairs en raison du risque de perte de ce contrat au fil du temps. Pour parvenir à cette fin, des opérations de fusion et acquisition pourraient constituer une stratégie appropriée...