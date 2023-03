STMicro bondit, Infineon et Micron rassurent

(Boursier.com) — STMicro s'offre la tête du CAC40 à l'ouverture des marchés européens à la faveur d'un gain de plus de 4% à 46,3 euros. Le groupe franco-italien bénéficie d'une actualité sectorielle particulièrement favorable puisque Infineon a relevé ses prévisions de revenus et de marges pour le deuxième trimestre, citant la vigueur de la demande de semi-conducteurs dans l'automobile et l'industrie. Le géant allemand a également déclaré que les revenus de l'exercice seront nettement supérieurs à la fourchette précédemment communiquée, soit plus de 15,5 MdsE. Infineon, dont les puces sont utilisées dans les voitures et les centres de données, avait déjà relevé le mois dernier ses prévisions de marge bénéficiaire pour l'ensemble de l'année en raison de la forte demande des constructeurs automobiles qui a entraîné une hausse des prix.

Autre bonne nouvelle dans le secteur en provenance des Etats-Unis. Micron, le premier concepteur américain de puces mémoire a fourni des prévisions plutôt réconfortantes pour le trimestre entamé. Les ventes atteindront 3,9 milliards de dollars sur son troisième trimestre fiscal, contre un consensus de 3,75 Mds$. "Les stocks des clients s'améliorent et nous nous attendons à une amélioration progressive de l'équilibre entre l'offre et la demande de l'industrie", a déclaré le DG de Micron, Sanjay Mehrotra. La société a réalisé des résultats pour le deuxième trimestre conformes à ses projections "dans un environnement de marché difficile", a précisé le dirigeant.