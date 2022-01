STMicro : bondit après une fin d'année plus dynamique qu'anticipée

(Boursier.com) — STMicro s'offre la tête du CAC40 à l'ouverture du marché parisien, sur un gain de 3% à 44,1 euros. Le spécialiste des semi-conducteurs a enregistré un chiffre d'affaires de 3,56 milliards de dollars au cours du quatrième trimestre 2021, supérieur à ses prévisions grâce aux tendances toujours très dynamiques du marché. Les pénuries persistantes de puces qui pèsent sur l'activité de secteurs tels que la construction automobile et l'électronique grand public semblent toujours d'actualité malgré de légers signes d'amélioration.

"Nous avons clos le quatrième trimestre 2021 avec un chiffre d'affaires net au-dessus de notre fourchette de prévisions et une marge brute dans le haut de notre fourchette de prévisions ou légèrement au-dessus, principalement liés à des activités opérationnelles meilleures que prévues dans un marché toujours dynamique", indique Jean-Marc Chéry, président du directoire du groupe.

STMicroelectronics a précisé que son chiffre d'affaires 2021 s'élèvera du coup à 12,76 Mds$ contre 12,6 Mds$ attendus précédemment.

Les analystes de Citi ('neutre') considèrent ces résultats préliminaires comme révélateurs d'une forte demande à court terme et de la capacité de l'entreprise à produire et à s'approvisionner dans le contexte des pénuries d'approvisionnement actuelles. Il considère une marge brute d'environ 45% comme "impressionnante" compte tenu des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et "indique un avantage prix et mix continu".