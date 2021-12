STM s'associe à REV Robotics dans le robot de combat 'Switchback'

(Boursier.com) — STM annonce ce jour ce jour qu'il contribue au robot de combat "Switchback" avec plusieurs microcontrôleurs STM32. Pesant environ 113 kilos (250 livres), ce robot de combat possède un tambour rotatif bimoteur monté sur un bras entièrement ambidextre. Le robot est conçu pour être durable et facile à entretenir, mais également pour gagner des batailles de robots en frappant très fort son adversaire et en le détruisant à l'aide de son tambour rotatif.

Le robot de combat Switchback livrera son premier combat sur la chaîne Discovery Channel le 6 janvier 2022 et sera exposé dans la suite privée de ST au salon CES 2022. Il utilise cinq variateurs de vitesse électroniques à haut rendement dotés d'un logiciel (firmware) open source embarqué dans des microcontrôleurs STM32. REV Robotics a choisi ces variateurs pour leur durabilité et pour sa connaissance des microcontrôleurs ST qu'ils contiennent, ce qui permet à l'équipe d'apporter rapidement des modifications au logiciel embarqué (firmware) dans les microcontrôleurs. Sur le robot Switchback, les moteurs actionnent les chaînes de transmission situées à gauche et à droite, le bras ambidextre et les armes de combat montées sur le bras.

Lancée par deux amis passionnés par les robots, la société REV Robotics s'est familiarisée avec les microcontrôleurs STM32 en concevant, fabriquant et produisant des pièces et des composants pour la robotique afin d'aider des étudiants à découvrir les disciplines scientifiques STIM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques), disciplines où le STM32 joue un rôle fondamental. Outre l'utilisation du microcontrôleur STM32 dans son robot de combat, REV utilise dans ses kits de produits un ensemble de capteurs, circuits de commande de moteur et composants de protection développés par ST.

"Dernier-né d'une série de robots de combat extrême, Switchback bénéficie de notre intérêt de longue date pour les robots et de notre expérience dans ces compétitions aussi divertissantes que sérieuses dans l'optique d'encourager la prochaine génération d'ingénieurs qui peuvent également utiliser nos pièces et nos kits pour développer et partager notre passion et notre enthousiasme pour la robotique", a déclaré Greg Needel, président et cofondateur de REV Robotics. "Nous avons commencé à utiliser les microcontrôleurs STM32 et d'autres composants de ST dans nos produits et nos robots de combat en raison de l'étendue du portefeuille et de la solidité de l'écosystème de ST."