STM publie un résultat net de 392 millions de dollars au T4

STM publie un résultat net de 392 millions de dollars au T4









Crédit photo © Denis Balibouse / Reuters

(Boursier.com) — STMicroelectronics annonce la publication de ses résultats financiers U.S. GAAP pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2019.

Au quatrième trimestre 2019, STM a enregistré un chiffre d'affaires net de 2,75 milliards de dollars, une marge brute de 39,3%, une marge d'exploitation de 16,7% et un résultat net de 392 millions de dollars, soit 0,43 dollar par action après dilution.

Sur l'exercice fiscal 2019, le chiffre d'affaires net du groupe s'inscrit à 9,56 milliards de dollars, la marge brute à 38,7% et la marge d'exploitation à 12,6%. Le résultat net ressort au final à 1.032 millions de dollars.

Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics, a déclaré : "Nous avons clôturé l'exercice 2019 avec un chiffre d'affaires et des performances financières solides au quatrième trimestre... Le chiffre d'affaires net a progressé de 7,9% en variation séquentielle, au-dessus du point médian de nos prévisions de 5%, tous nos groupes Produits ayant contribué à la croissance. Notre marge brute est ressortie à 39,3% soit 110 points de base au-dessus du point médian de nos prévisions, essentiellement en raison d'efficiences opérationnelles et d'une amélioration du mix-produit supérieures à nos attentes. En variation séquentielle, notre marge d'exploitation a augmenté de 360 points de base pour atteindre 16,7 %, tandis que le free cash-flow est ressorti en hausse, à 461 millions de dollars au quatrième trimestre. Avec un chiffre d'affaires net de 9,56 milliards de dollars et une marge d'exploitation de 12,6%, notre performance financière 2019 est en ligne avec les indications pour l'année que nous avions communiquées en avril 2019".

Le dirigeant poursuit : "Pour le premier trimestre 2020, nos prévisions au point médian sont les suivantes : chiffre d'affaires net de 2,36 milliards de dollars en hausse de 13,7% en variation annuelle et en baisse de 14,3% en variation séquentielle ; la marge brute devrait ressortir à 38%, dont environ 80 points de base au titre de charges liées aux capacités de production inutilisées. Pour l'exercice 2020, nous prévoyons d'investir environ 1,5 milliard de dollars en CAPEX visant à soutenir nos initiatives stratégiques et la croissance de notre chiffre d'affaires pour progresser vers notre ambition de chiffre d'affaires à moyen terme de 12 milliards de dollars."