STM publie un résultat net de 192 millions de dollars au T1

(Boursier.com) — Pour le premier trimestre 2020, le groupe STM a publié un chiffre d'affaires net de 2,23 milliards de dollars, une marge brute de 37,9%, une marge d'exploitation de 10,4% et un résultat net de 192 millions de dollars, soit 0,21 dollar par action après dilution. La situation financière nette au premier trimestre est de 668 millions de dollars.

Les prévisions de la société, au point médian, pour le deuxième trimestre 2020 sont les suivantes :

Le chiffre d'affaires net devrait s'établir à 2 milliards de dollars, en baisse de 10,3% en variation séquentielle, à plus ou moins 350 points de base.

La marge brute à environ 34,6%, à plus ou moins 200 points de base.

Ces perspectives reposent sur l'hypothèse d'un taux de change effectif d'environ 1,11 dollar pour 1 euro au deuxième trimestre 2020, et tiennent compte de l'impact des couvertures de change existantes.

Le deuxième trimestre se clôturera le 27 juin 2020.

La société a réduit son CAPEX 2020 à un montant compris entre 1 et 1,2 milliard de dollars, au lieu de 1,5 milliard de dollars.

Le 7 avril 2020, STM a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital de la société française Exagan, innovateur en nitrure de gallium (GaN). La transaction a été financée sur la trésorerie disponible.

Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics, a déclaré : "Au premier trimestre 2020, notre chiffre d'affaires net a augmenté de 7,5% en variation annuelle, porté par des ventes plus élevées de nos produits Imaging et la croissance des produits analogiques et des microcontrôleurs, partiellement impactées par la baisse des ventes de produits pour l'automobile, de produits discrets de puissance et de circuits intégrés numériques. Notre marge d'exploitation s'est améliorée pour ressortir à 10,4%, et le résultat net a progressé de 7,9% à 192 millions de dollars. Notre chiffre d'affaires s'est établi à environ 5% en dessous du point médian de nos prévisions au début du trimestre. L'épidémie de COVID-19 et les mesures de confinement mises en place par les gouvernements du monde entier qui en ont découlé, ont engendré des défis pour nos activités de production et notamment, au cours des derniers jours du trimestre, pour la logistique. Notre marge brute du premier trimestre est ressortie à 37,9% ce qui correspond dans une large mesure au point médian de nos prévisions. Nous avons terminé le premier trimestre avec une situation financière nette stable de 668 millions de dollars, avec une liquidité disponible de 2,7 milliards de dollars et des lignes de crédit disponibles de 1,1 milliard de dollars. En ce qui concerne le deuxième trimestre, nos prévisions tiennent compte d'un environnement marqué par une baisse de la demande, notamment dans l'automobile, ainsi que des défis opérationnels et logistiques qui se poursuivent en raison des réglementations gouvernementales actuellement en vigueur. Nous prévoyons que tous nos sites de production seront opérationnels. Certains d'entre eux fonctionneront à capacité réduite, avec des charges liées aux capacités inutilisées actuellement estimées à environ 400 points de base. Nous conduirons la Société sur la base d'un plan de chiffre d'affaires compris entre 8,8 et 9,5 milliards de dollars pour l'exercice 2020. Nous tablons sur une croissance au second semestre par rapport au premier semestre, comprise entre 340 millions et 1,04 milliard de dollars. La croissance sera tirée par les programmes déjà engagés auprès de clients et la résolution des contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement. La fourchette de croissance est liée à l'évolution du marché. Nous avons réduit notre plan de CAPEX pour 2020 de 1,5 milliard de dollars à une fourchette comprise entre 1,0 et 1,2 milliard de dollars.Face à la pandémie mondiale de COVID-19, nous continuerons à tout mettre en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité de tous nos employés, et exécuter nos plans de continuité d'activité en travaillant avec nos clients, nos partenaires et les communautés où nous sommes implantés."