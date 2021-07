STM publie des comptes dans le haut de fourchette au T2

Crédit photo © Denis Balibouse / Reuters

(Boursier.com) — STM annonce au deuxième trimestre?un chiffre d'affaires net de 2,99?Milliards de dollars, une marge brute de 40,5%, une marge d'exploitation de 16,3%?et un résultat net de 412?Millions de dollars. Sur le premier semestre 2021, le chiffre d'affaires net grimpe à 6,01 Milliards de dollars, la marge brute pointe à 39,7%, la marge d'exploitation à 15,5%?et le résultat net à 776 Millions de dollars.

Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics, a déclaré?: "Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires net et la marge brute sont ressortis dans le haut de notre fourchette de prévisions, tirés par une demande qui a continué à être solide globalement. En variation annuelle, le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre a augmenté de 43,4%. La marge brute du deuxième trimestre est ressortie à 40,5% et la marge d'exploitation à 16,3%, en hausse de respectivement 550 et 1?120 points de base tandis que le résultat net s'est établi à 412?millions de dollars, en hausse de 357,2%. Notre chiffre d'affaires net au premier semestre a augmenté de 39,1% en variation annuelle, tiré par la croissance de tous les groupes Produits, à l'exception du sous-groupe Communications?RF. La marge d'exploitation est ressortie à 15,5%, et le résultat net s'est établi à 776?millions de dollars".

Les prévisions de STM pour le troisième trimestre 2021, au point médian, sont les suivantes?: chiffre d'affaires net de 3,20?milliards de dollars, en hausse de 20% en variation annuelle et de 7% en variation séquentielle. La marge brute devrait ressortir à environ 41%.

"Nous conduirons désormais la société sur la base d'un plan de chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2021 de 12,5?milliards de dollars, plus ou moins 100?millions de dollars, soit une augmentation de 22,3% en variation annuelle au point médian. Cette croissance devrait être tirée par des dynamiques fortes dans tous les marchés finaux que nous servons et les programmes engagés auprès de nos clients. Notre plan d'investissement (CAPEX) sera à présent d'environ 2,1?milliards de dollars pour l'année 2021" commente la direction.