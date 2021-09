STM : mission fantôme réussie

(Boursier.com) — STMicroelectronics annonce sa collaboration avec Paco Rabanne sur le nouveau parfum Phantom pour hommes créé par la maison de couture. Phantom est emballé dans une bouteille connectée unique qui utilise un circuit intégré NFC (Near-Field Communication) déployant une technologie sans contact.

L'accès à "l'univers fantôme" de Paco Rabanne est rendu possible par la puce de ST, la ST25TV, qui est encapsulée dans le bouchon innovant de la bouteille Phantom. Le nouveau capuchon répondant aux besoins techniques et esthétiques du parfum Phantom de Paco Rabanne a été développé grâce à une étroite collaboration entre ST, Paco Rabanne, le spécialiste de l'incrustation d'étiquettes Paragon ID et VPI (FaiveleyPlastBeauty), un expert en moulage par injection, décoration et assemblage.

"Paco Rabanne nous a mis au défi de les aider à développer un cas d'utilisation pionnier : un flacon de luxe connecté, convivial et durable pour un nouveau parfum. Avec nos partenaires, nous avons construit une nouvelle solution basée sur un produit standard et une méthodologie de conception éprouvée, désormais disponible pour les marques grand public et de luxe du monde entier. La bouteille Phantom allie un design contemporain de pointe, la durabilité avec un système de recharge et des services connectés conviviaux rendus possibles par l'intégration de notre puce NFC ST25TV dans un environnement difficile", a déclaré Yvon Gourdou, directeur des applications et du marketing EMEA, Microcontrôleurs et Groupe des circuits intégrés numériques chez STM.