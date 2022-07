STM : le résultat net grimpe à 1,61 milliard de dollars au S1

(Boursier.com) — STMicroelectronics annonce un chiffre d'affaires net de 3,84 milliards de dollars au T2, une marge brute de 47,4%, une marge d'exploitation de 26,2% et un résultat net de 867 millions de dollars.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires net ressort à 7,38 milliards de dollars, la marge brute à 47,1%, la marge d'exploitation à 25,5% et le résultat net à 1,61 milliard de dollars.

Point médian des prévisions pour le troisième trimestre : un chiffre d'affaires net de 4,24 milliards de dollars et une marge brute de 47%.

Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics, a déclaré : "Le chiffre d'affaires net et la marge brute du deuxième trimestre ont été supérieurs au point médian de notre fourchette de prévisions, tirés par la forte demande dont continue de bénéficier notre portefeuille de produits. En variation annuelle, le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre a augmenté de 28,3%, la marge d'exploitation est ressortie en hausse, passant de 16,3% à 26,2%, et le résultat net a doublé pour s'établir à 867 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires net du premier semestre a augmenté de 22,9% en variation annuelle, tiré par la croissance de tous les groupes et sous-groupes produits. La marge d'exploitation est ressortie à 25,5% et le résultat net s'est établi à 1,61 milliard de dollars.

Au point médian, les prévisions de ST pour le troisième trimestre 2022 sont les suivantes : chiffre d'affaires net de 4,24 milliards de dollars, soit une hausse de 32,6% en variation annuelle et de 10,5% en variation séquentielle ; la marge brute devrait ressortir à environ 47%.

"Nous allons à présent conduire la société suivant un plan de chiffre d'affaires pour l'année 2022 compris entre 15,9 milliards de dollars et 16,2 milliards de dollars, et une marge brute d'environ 47%".