STM fournira à BorgWarner le dernier carbure de silicium 750 V de troisième génération

(Boursier.com) — STM fournira à BorgWarner Inc (NYSE : BWA), un leader mondial dans la fourniture de solutions de mobilité innovantes et durables, le dernier carbure de silicium 750 V de troisième génération. (SiC) dés de puissance MOSFET pour leur module d'alimentation exclusif basé sur Viper.

Ce module de puissance est utilisé dans les platesformes d'onduleurs de traction de BorgWarner pour plusieurs véhicules électriques Volvo Cars actuels et futurs.

"Cette collaboration donnera à Volvo Cars l'opportunité d'accroître encore l'attractivité de nos véhicules électriques avec une autonomie plus longue et une recharge plus rapide. Cela nous soutiendra également dans notre démarche vers le tout électrique d'ici 2030 et renforcera notre intégration verticale accrue et notre contrôle des composants critiques", a déclaré Javier Varela, directeur de l'exploitation et directeur général adjoint de Volvo Cars.

"BorgWarner est heureux de s'associer à ST pour fournir à notre client de longue date Volvo Cars des onduleurs pour sa nouvelle génération de plates-formes BEV", rapporte Stefan Demmerle, vice-président de BorgWarner Inc et président et directeur général de PowerDrive Systems.

Pour exploiter pleinement les performances des puces SiC MOSFET de ST, BorgWarner a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe technique de ST pour adapter sa puce au commutateur d'alimentation Viper de BorgWarner, maximisant ainsi les performances de l'onduleur et offrant une architecture compacte et rentable.

Les produits STPOWER SiC en grand volume de ST sont fabriqués dans ses usines en Italie et à Singapour, avec un conditionnement et des tests avancés dans ses installations back-end au Maroc et en Chine.