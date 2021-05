STM : distingué !

STM : distingué !









Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — STMicroelectronics annonce ce jour que l'Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) lui a remis la distinction "IEEE Milestone" en récompense de ses travaux novateurs accomplis dans le domaine de la technologie de fabrication de semiconducteurs à grilles de silicium à très haut niveau d'intégration, combinant sur la même puce des transistors analogiques haute précision basés sur la technologie bipolaire, des transistors à commutation numérique haute performance issus du process CMOS et des transistors DMOS (BCD) de forte puissance pour des applications complexes et exigeantes en énergie.

Au fil des années, la technologie BCD a rendu possibles de nombreux développements qui ont révolutionné un large éventail d'applications, parmi lesquelles les disques durs, les imprimantes et toute la gamme des applications automobiles...