STM : avenir radieux ?

STM : avenir radieux ?









Crédit photo © Denis Balibouse / Reuters

(Boursier.com) — STM grimpe de plus de 4% ce jeudi, à 34,60 euros, alors que le groupe a annoncé au deuxième trimestre un chiffre d'affaires net de 2,99 Milliards de dollars, une marge brute de 40,5%, une marge d'exploitation de 16,3% et un résultat net de 412 Millions de dollars. Sur le premier semestre 2021, le chiffre d'affaires net a grimpé à 6,01 Milliards de dollars, la marge brute pointe à 39,7%, la marge d'exploitation à 15,5% et le résultat net à 776 Millions de dollars.

Les prévisions de STM pour le troisième trimestre 2021, au point médian, passent par un chiffre d'affaires net de 3,20 milliards de dollars, en hausse de 20% en variation annuelle et de 7% en variation séquentielle. La marge brute devrait ressortir à environ 41%. Parmi les derniers avis de brokers, le Credit Suisse est à l'achat sur le dossier avec un cours cible inchangé de 41 euros.