STM : Au troisième trimestre, le groupe a enregistré un résultat net de 1,09 milliard de dollars

(Boursier.com) — STMicroelectronics N.V., un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce la publication de ses résultats financiers U.S. GAAP pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023. Au troisième trimestre, ST a enregistré un chiffre d'affaires net de 4,43 milliards de dollars, une marge brute de 47,6%, une marge d'exploitation de 28% et un résultat net de 1,09 milliard de dollars, soit 1,16 dollar par action après dilution.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires net est de 13 milliards de dollars, la marge brute de 48,7 %, la marge d'exploitation de 27,6 % et le résultat net de 3,14 milliards de dollars.

Le point médian des perspectives pour le quatrième trimestre passe par un chiffre d'affaires net de 4,30 milliards de dollars et une marge brute de 46%.

Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de ST, a déclaré : "Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires net de 4,43 milliards de dollars a été supérieur au point médian de notre fourchette de perspectives et la marge brute de 47,6% est ressortie légèrement supérieure à nos perspectives financières. Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre a augmenté de 2,5% en variation annuelle. Comme attendu, la performance du chiffre d'affaires a été principalement tirée par la poursuite de la croissance de l'automobile, partiellement contrebalancée par un chiffre d'affaires moins élevé dans l'électronique personnelle.

En variation annuelle, la marge brute est restée stable à 47,6% tandis que la marge d'exploitation, comme attendu, a diminué, passant de 29,4% à 28% et le résultat net a été stable à 1,09 milliard de dollars.

Au cours des 9 premiers mois, le chiffre d'affaires net a augmenté de 11,1% en variation annuelle, tiré par la croissance des groupes Produits ADG et MDG, partiellement contrebalancée par le recul du groupe Produits AMS. La marge d'exploitation est ressortie à 27,6% et le résultat net s'est établi à 3,14 milliards de dollars.

Nos perspectives pour le quatrième trimestre, au point médian, sont les suivantes : un chiffre d'affaires net de 4,30 milliards de dollars, en baisse d'environ 3 % en variation annuelle et en variation séquentielle ; une marge brute attendue à environ 46%. Le point médian de ces perspectives se traduit pour l'ensemble de l'exercice 2023 par un chiffre d'affaires d'environ 17,3 milliards de dollars, soit une croissance de 7,3% en variation annuelle et une marge brute d'environ 48,1%."