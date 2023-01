STM : Au quatrième trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires et une marge brute supérieurs au point médian des prévisions

(Boursier.com) — STMicroelectronics annonce ses résultats financiers du

quatrième trimestre et de l'exercice 2022. Au quatrième trimestre 2022, le chiffre d'affaires net ressort à 4,42 milliards de dollars, la marge brute à 47,5%, la marge d'exploitation à 29,1% et le résultat net à 1,25 milliard de dollars, soit 1,32 dollar par action après dilution..

Sur l'exercice 2022, le chiffre d'affaires net s'établit à 16,13 milliards de dollars, la marge brute à 47,3%, la marge d'exploitation à 27,5% et le résultat net à 3,96 milliards de dollars.

Le point médian des prévisions pour le premier trimestre 2023 ressort avec un chiffre d'affaires net de 4,20 milliards de dollars et une marge brute de 48%.

Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics, a déclaré : "Au quatrième trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires et une marge brute supérieurs au point médian des prévisions. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 a augmenté de 26,4% et s'établit à 16,13 milliards de dollars, tiré par la forte demande dans l'automobile et l'industriel, ainsi que par les programmes engagés auprès de nos clients. La marge d'exploitation est ressortie en hausse, passant de 19% en 2021 à 27,5% en 2022, et le résultat net a presque doublé pour s'établir à 3,96 milliards de dollars. Nous avons investi 3,52 milliards de dollars en CAPEX tout en générant un free cash flow de 1,59 milliard de dollars.

Au point médian, les prévisions de STM pour le premier trimestre 2023 sont les suivantes : chiffre d'affaires net de 4,20 milliards de dollars, en hausse de 18,5% en variation annuelle et en baisse de 5,1% en variation séquentielle ; la marge brute devrait ressortir à environ 48%.

Pour l'exercice 2023, nous prévoyons d'investir environ 4 milliards de dollars en CAPEX, principalement pour augmenter la capacité de production de nos usines en 300 mm et en carbure de silicium, y compris notre initiative dans le domaine des substrats. Compte tenu de la forte demande de nos clients et de l'augmentation de nos capacités de production, nous conduirons la société suivant un plan de chiffre d'affaires pour l'année 2023 compris entre 16,8 milliards de dollars et 17,8 milliards de dollars."