STM annonce une nouvelle émission d'obligations convertibles en 2 tranches pour 1,5 Md$

Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — STM annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'un montant de 1,5 milliard de dollars US d'obligations senior non assorties de sûretés convertibles en actions ordinaires nouvelles ou en actions existantes de STMicroelectronics et le remboursement anticipé des obligations convertibles à coupon zéro d'un montant de 750 millions de dollars US restant en circulation à ce jour et arrivant à échéance en 2022 (ISIN : XS1638064953).

Les Obligations Nouvelles comprendront deux tranches (avec une taille minimum de 500 millions de dollars US pour chaque tranche) avec une échéance de 5 ans et une échéance de 7 ans. Il est prévu que les termes des Obligations Nouvelles contiennent les dispositions habituelles, qui permettront à la Société de satisfaire les droits de conversion des Obligations Nouvelles avec une combinaison de numéraire et d'Actions, ou de numéraire ou d'Actions uniquement, notamment à moins que la Société n'en décide autrement par le biais d'un règlement net en actions. Les produits de l'offre, nets des coûts seront utilisés par STMicroelectronics pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement anticipé des Obligations Convertibles 2022.

Offre des Obligations Nouvelles

La Société propose d'émettre les deux tranches d'Obligations Nouvelles suivantes :

Les Obligations Nouvelles à échéance 5 ans ne porteront pas intérêt. Les Obligations Nouvelles seront émises à un taux compris entre 104,5% et 107,1% du montant du principal et seront remboursées à 100% du montant du principal le 4 Août 2025, à moins qu'elles n'aient été antérieurement remboursées, converties ou achetées et annulées. Cela correspond à un rendement brut initial jusqu'à l'échéance compris entre (1,36)% et (0,88)% ; et

Les Obligations Nouvelles à échéance 7 ans ne porteront pas intérêt. Les Obligations Nouvelles seront émises à un taux compris entre 102,7% et 106,3% du montant du principal et seront remboursées à 100% du montant du principal le 4 Août 2027, à moins qu'elles n'aient été antérieurement remboursées, converties ou achetées et annulées. Cela correspond à un rendement brut initial jusqu'à l'échéance compris entre (0,87)% et (0,38)%.

Le prix de conversion initial des Obligations Nouvelles devrait être fixé comme suit:

Pour les Obligations Nouvelles à échéance 5 ans, une prime comprise entre 45% et 50%; et

Pour les Obligations Nouvelles à échéance 7 ans, une prime comprise entre 50% et 55%,

dans chaque cas, au-dessus du prix moyen des Actions pondéré par les volumes entre l'ouverture de la cotation aujourd'hui et la fixation du prix de l'émission sur le Mercato Telematico Azionario organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A, converti en dollars US au taux de change en vigueur au moment de la fixation du prix.

Les modalités définitives des Obligations Nouvelles devraient être déterminées et annoncées plus tard aujourd'hui. Le règlement-livraison est prévu le 4 Août 2020 ou aux environs de cette date.

Une demande d'admission de ces Obligations Nouvelles sera faite auprès du Marché Libre (Freiverkehr) de la bourse de Francfort.

Dans le cadre de l'émission des Obligations Nouvelles, la Société s'engagera à conserver (lock-up) les Actions et valeurs mobilières qui sont liées à compter de la fixation du prix et pendant une période de 90 jours à compter du règlement-livraison.

BNP Paribas, J.P. Morgan et UniCredit Corporate & Investment Banking agissent en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre et Citigroup Global Markets Limited, IMI - Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley & Co. International plc et Natixis agissent en qualité de Teneurs de Livre dans le cadre de l'offre.

Remboursement anticipé des Obligations Convertibles 2022

La Société informera ce jour, les porteurs d'Obligations Convertibles 2022 de son intention de procéder au remboursement anticipé de la totalité des Obligations Convertibles 2022 le 27 Août 2020 au montant du principal conformément à l'article 7(b)(i) des modalités des Obligations Convertibles 2022.

Les porteurs d'Obligations Convertibles 2022 auront la faculté d'exercer leur droit de conversion des Obligations Convertibles 2022 afin de recevoir des Actions, du numéraire ou une combinaison d'Actions et de numéraire par référence au prix de conversion en vigueur, actuellement 20,54 dollars US par Action, conformément à l'article 6(a)(i) des modalités des Obligations Convertibles 2022. En cas d'exercice du droit de conversion par les porteurs de ces obligations, la Société a l'intention de remettre un montant en numéraire et des Actions conformément aux dispositions relatives au Règlement Net d'Actions stipulées à l'article (6)(a)(ii) des modalités des Obligations Convertibles 2022.

Pour une telle livraison d'Actions dans le cadre du règlement net en Actions, la Société utilisera un certain nombre d'Actions existantes, rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 novembre 2018. Les Actions Auto Détenues pour Livraison ont été initialement rachetées dans le but de satisfaire aux obligations de la Société en ce qui concerne ses plans d'attribution d'actions aux salariés tels que définis par le programme de rachat d'actions susmentionné et par conséquent, les Actions Auto Détenues pour Livraison seront réallouées pour régler les Obligations Convertibles 2022.