STM annonce la création de l'alliance LaSAR

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — STMicroelectronics annonce le lancement de l'alliance LaSAR (Laser Scanning for Augmented Reality), un écosystème de développeurs, fournisseurs et fabricants de hautes technologies qui collaboreront pour accélérer le développement de solutions pour lunettes connectées (smart glass) à réalité augmentée. Outre ST, les membres fondateurs de l'alliance LaSAR sont Applied Materials, Dispelix, Mega1 et Osram.

L'Alliance a pour vocation de relever les défis techniques soulevés par le port de lunettes connectées tout au long de la journée, et d'optimiser l'équilibre entre format léger, très basse consommation énergétique, champ de vision et dimension du boîtier oculaire (eyebox). Les membres fondateurs de l'Alliance se sont réunis autour du principe selon lequel les systèmes d'affichage proche de l'oeil (NED — Near Eye Displays) architecturés autour des solutions de balayage par faisceau laser (LBS — Laser Beam Scanning) développées par ST ont démontré leur aptitude à répondre à l'ensemble de ces exigences.

L'Alliance LaSAR regroupe des éléments essentiels : une plateforme à base de micromiroirs MEMS et l'expertise technologique BCD de ST, des sources d'éclairage compactes signées Osram, des éléments de guides d'onde avancés fournis par Applied Materials et Dispelix, ainsi que l'intégration globale de ces différents composants dans un petit projecteur optique conçu par Mega.

Ces éléments peuvent être assemblés à l'intérieur de lunettes intelligentes à réalité augmentée à la fois élégantes, fonctionnelles et confortables, et qui fournissent des informations critiques pour des applications spécifiques. L'Alliance a pour mission de faciliter le développement, la disponibilité et la maintenance des différents éléments technologiques clés en vue d'accélérer la création d'applications, l'adoption et la production en volume de lunettes intelligentes dotées de capacités de réalité augmentée.