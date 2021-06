STM accueille Tower Semiconductor dans l'usine 300 mm de composants analogiques et de puissance en cours de construction en Italie

(Boursier.com) — STMicroelectronics , un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, et Tower Semiconductor (NASDAQ : TSEM & TASE : TSEM), première fonderie de semiconducteurs analogiques à forte valeur, annoncent ce jour un accord aux termes duquel ST accueillera Tower dans son usine de 300 mm R3 d'Agrate actuellement en cours de construction sur son site d'Agrate Brianza en Italie.

ST et Tower uniront leurs forces pour une montée en puissance accélérée de l'usine, un facteur clé pour atteindre un niveau élevé d'utilisation et par conséquent, un coût compétitif par plaquette. ST partagera la salle blanche de l'usine R3 où Tower installera ses propres équipements sur un tiers de l'espace total. Il est prévu que l'usine sera prête pour l'installation des équipements plus tard cette année et de démarrer la production au second semestre 2022.

ST et Tower partageront la surface de la salle blanche et l'infrastructure de l'usine. Les deux sociétés investiront dans leurs équipements de process respectifs et collaboreront en vue d'accélérer la qualification de l'usine et ensuite sa montée en puissance. Les opérations continueront d'être gérées par ST, avec certains membres du personnel de Tower détachés auprès de ST pour des postes spécifiques afin de soutenir la qualification de l'usine et la montée de la production en volume, ainsi que d'autres postes en ingénierie et process. Au cours de la première phase, les procédés en 130, 90 et 65 nm pour les technologies de puissance intelligente, analogiques et signal mixte, ainsi que RF, seront qualifiées dans l'usine R3. Les produits réalisés dans ces technologies seront notamment utilisés dans les applications automobiles, industrielles et d'électronique personnelle.