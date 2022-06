Stitch Fix, du Capitole à la roche Tarpéienne

(Boursier.com) — Stitch Fix, le service de stylisme personnalisé en ligne américain utilisant des algorithmes de recommandation et la science des données pour personnaliser les vêtements, n'en finit plus de décrocher à Wall Street. Le titre est attendu en recul de 16% avant bourse, après une chute de 10,5% hier. Il perd deux tiers de sa valeur depuis le début de l'année. Le cours de bourse a été divisé par plus de dix depuis les pics de janvier 2021. Hausse des coûts et demande en berne ont plombé les comptes publiés hier soir. Le groupe prévoit en outre de supprimer des centaines de postes. 15% des effectifs salariés sont concernés, soit 330 emplois. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe a annoncé une perte ajustée par action de 72 cents à comparer à un consensus de 57 cents. Un an plus tôt, la perte se situait à 18 cents par titre. Les revenus ont atteint 493 millions de dollars sur ce trimestre clos en avril, en ligne avec les attentes, contre 535 millions un an avant.

Le massacre boursier se poursuit donc sur le dossier, au plus bas historique, alors que le nombre d'utilisateurs décline. Le groupe a perdu près de 200.000 clients sur un an.