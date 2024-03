STIF va attribuer 410 actions à chacun de ses salariés

(Boursier.com) — STIF met en oeuvre un plan d'attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses collaborateurs en France, afin de les associer à la croissance future du Groupe. Il porte sur un maximum de 50.840 actions, soit 1% du capital, à destination de 124 salariés en contrat à durée indéterminée et opérant dans une entité française du Groupe.

Ce plan est financé sous la forme d'une augmentation de capital par incorporation de réserves.

L'attribution de 410 actions par salarié est réalisée sous condition de présence à la date de mise en place du plan, et jusqu'à la date d'attribution définitive, fixée au 2 février 2025, à l'issue de laquelle les salariés encore présents dans l'entreprise seront bénéficiaires de plein droit des actions attribuées.

"Nos collaborateurs contribuent chaque jour à la performance du Groupe et à son rayonnement à l'international. Ils ont également fortement participé à la réussite de notre introduction en bourse sur Euronext Paris. Cette opération s'inscrit ainsi dans la volonté du management de les associer à la création de valeur et de leur permettre de devenir actionnaires", commente José Burgos, Président Directeur Général de STIF, qui ajoute : "Avec ce plan d'envergure, notre ambition est de renforcer leur adhésion au projet d'expansion du Groupe, de les fidéliser et d'assurer le succès des développements actuels et futurs, notamment sur le marché en très forte croissance des BESS dans les énergies renouvelables".