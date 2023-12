STIF annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris

(Boursier.com) — STIF , expert dans la conception, la fabrication et la commercialisation de composants pour le transport du vrac et d'équipements de protections innovants contre les risques d'explosions en milieu industriel, annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris.

L'Offre a été sursouscrite 1,7 fois avec une demande totale de 15,3 ME dont :

*12,7 ME dans le cadre du Placement global

*2,6 ME dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme

-Montant brut de l'opération de 10,35 ME dont :

*9 ME par augmentation de capital

*1,35 ME par exercice intégral de la clause d'extension

Règlement / livraison de l'Offre à Prix Ferme et du Placement Global prévu le 19 décembre. Début des négociations sur Euronext Growth Paris le 20 décembre.

José Burgos, Président Directeur Général de STIF, déclare : " Je suis très heureux d'annoncer le succès de notre introduction en bourse et je remercie vivement l'ensemble des nouveaux actionnaires institutionnels et particuliers pour la confiance qu'ils nous ont témoignée en contribuant à la réussite de cette introduction en bourse. Je tiens à remercier également l'ensemble des collaborateurs de STIF qui se mobilisent chaque jour pour délivrer à nos clients des produits de haute qualité à la pointe de l'innovation dans plus de 80 pays. Les fonds levés nous apportent les moyens financiers de déployer notre stratégie de développement, notamment sur le marché en croissance exponentielle des BESS dans le domaine des énergies renouvelables. Une nouvelle étape de l'histoire de STIF s'ouvre aujourd'hui avec l'ambition d'atteindre 80 ME de chiffre d'affaires en 2027."