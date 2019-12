Stentys va étudier une proposition de rapprochement en titres

Crédit photo © Stentys

(Boursier.com) — Stentys, dont le cours de bourse est suspendu depuis la fin du mois de juillet, informe ses actionnaires de la décision du conseil d'administration d'ajourner son assemblée générale du 29 novembre qui était appelée à se prononcer sur la dissolution amiable du groupe. L'assemblée générale se tiendra le mercredi 18 décembre 2019 pour se prononcer sur la dissolution amiable. L'ajournement de l'assemblée générale permettra à Stentys "d'étudier le principe et la faisabilité d'une manifestation d'intérêt confidentielle et non engageante émanant d'un investisseur tiers qui a été reçue tardivement hier". Cette manifestation d'intérêt vise à un rapprochement en titres de Stentys avec une société non cotée qui opère dans un secteur d'activité distinct, explique le groupe, sans désigner son prétendant. Elle est en cours d'examen, mais il est précisé "qu'elle ne prévoit pas à ce stade de solution de financement viable".

Ce délai supplémentaire permettra également aux actionnaires de Stentys d'analyser l'offre transmise par European High Growth Opportunities Securitization Fund (entité liée à Alpha Blue Ocean) et dont les termes ont été publiés hier par Stentys.

A ce stade, aucune assurance ne peut être donnée sur la certitude ou la faisabilité des propositions reçues, prévient le groupe.

Le groupe précise par ailleurs que l'assemblée générale du 18 décembre 2019 ne fera l'objet d'aucun ajournement compte tenu du risque de cessation des paiements susceptible d'en résulter.