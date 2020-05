Stentys : comptes annuels publiés

Stentys : comptes annuels publiés









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Stentys annonce ses résultats annuels consolidés en valeur liquidative, arrêtés par le Conseil d'administration du 4 mai 2020.

Compte tenu de la décision de la Société de cesser progressivement son activité, les états financiers consolidés annuels au 31 décembre 2019 ne sont pas présentés selon le principe de continuité d'exploitation. Ils sont présentés en valeur liquidative : les actifs ont été comptabilisés à leur valeur de réalisation.

Les passifs ont été comptabilisés en tenant compte de tous les coûts d'exploitation jusqu'à la date effective de la liquidation (retenue au 31 décembre 2020 pour les besoins des états financiers).

Ce changement de méthode comptable nécessite le recours à des hypothèses, des jugements et à des estimations pouvant avoir un impact significatif sur l'établissement des comptes en valeur liquidative. Aucune comparaison avec les états financiers annuels ou semestriels habituels ne serait donc pertinente.

Dans ces conditions, les capitaux propres s'établissent à 751 milliers d'euros, étant rappelé que cette estimation reste soumise à un nombre important d'aléas que la Société ne maîtrise pas au cours de la période de liquidation.

La Société attire l'attention du lecteur sur les éléments suivants :

-La valeur de certains éléments de l'actif et du passif a été évaluée par la Société et fait appel à de nombreuses hypothèses. Si ces hypothèses venaient à évoluer postérieurement à la date d'arrêté des comptes, la situation financière présentée dans les comptes annuels pourrait être significativement affectée. En particulier, la valeur de la provision pour perte d'exploitation, d'un montant de 4.917 KE est particulièrement sensible à ces estimations (se référer à la note 4.3 des annexes aux comptes consolidés).

-Le passif de la Société inclut une dette de 443 KE, reconnue dans le cadre de l'application de la norme IFRS 16, et correspondant à l'ensemble des loyers futurs au titre des contrats de location du groupe, jusqu'au terme de ses engagements, dont notamment les loyers futurs des locaux de Gennevilliers pour un montant total de 163 KE. Si un accord venait à être trouvé avec le bailleur, le montant des capitaux propres pourrait être réévalué significativement.

-En l'absence d'offre à date, aucune plus-value latente résultant d'une éventuelle cession de certains actifs incorporels tels que la marque et relation client Minvasys, la plateforme technologique Xposition, ou la licence Capella Peel Away n'a été comptabilisée (se référer à la note 3.2 des annexes aux comptes consolidés).

Les dettes fournisseurs incluent des factures non parvenues depuis plusieurs années, au titre des programmes cliniques du Groupe et de redevances sur des brevets licenciés à la Société, pour un montant total de 884 KE (se référer à la note 4.5 des annexes aux comptes consolidés).

Au 30 juin 2019, la Société a publié ses comptes semestriels en valeur liquidative. Dans ces comptes, les capitaux propres s'élevaient à 174 KE. Ces comptes étaient notamment basés sur l'hypothèse d'un arrêt de l'activité au 30 novembre 2019 et d'une liquidation de la Société au 31 mars 2020. L'activité de la Société s'est poursuivie jusqu'en mars 2020 et l'hypothèse de dissolution a été reportée au 31 décembre 2020.

Par ailleurs certains engagements comme le principal bail commercial de la Société ont été résiliés. Dans ce contexte les capitaux propres en valeur liquidative au 31 décembre 2019 se sont amélioré pour atteindre 751 KE.