Stentys : AG convoquée en vue de la dissolution anticipée de la société

Stentys : AG convoquée en vue de la dissolution anticipée de la société









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Stentys annonce que son Conseil d'administration a décidé de convoquer les actionnaires de Stentys à une assemblée générale mixte le lundi 8 mars 2021 (sur 1ère convocation) afin de se prononcer sur la dissolution anticipée de la société. Cette décision fait suite à l'annonce du projet de dissolution amiable qui remonte au 22 juillet 2019. La société, qui ne compte désormais plus qu'un seul salarié (en cours de préavis) est en train de solder l'intégralité de son passif suite à l'arrêté du plan de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Bobigny. Dans ce contexte, le projet de dissolution amiable vise à rembourser aux actionnaires de Stentys le montant du capital et à leur distribuer un boni de liquidation.

Au 28 janvier 2021, le montant total qui pourra être retourné aux actionnaires (remboursement du nominal et éventuel boni de liquidation) a été estimé par la Société à 1,473 MEUR (soit environ 5,5 centimes d'euros par action) sur la base des comptes au 31 décembre 2020 qui feront l'objet d'un audit par les commissaires aux comptes. Il est précisé que ce montant est susceptible de varier en fonction du processus de liquidation (notamment du calendrier et du débouclage du passif existant et de la survenance de nouveaux passifs). En effet, les charges de fonctionnement de la société entraînent une diminution de la trésorerie du groupe et ainsi du montant à retourner aux actionnaires dans le cadre de la liquidation.

Si la dissolution amiable est approuvée, la société entend solliciter sans délai auprès d'Euronext Paris la radiation de ses actions qui ne seront plus admises à la cotation sur le marché Euronext Paris. En tout état de cause, aucune reprise de la cotation des actions de la Société sur Euronext Paris n'est envisagée.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de lutte contre sa propagation, l'assemblée générale mixte de STENTYS se tiendra au siège social de la société, 171 bis Avenue Charles de Gaulle, 92220 Neuilly sur Seine, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d'y participer, en application des dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020 dont la durée d'application a été prorogée et le contenu a été modifié par l'Ordonnance no 2020-1497 du 2 décembre 2020. En effet, à la date du présent communiqué, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique à l'Assemblée Générale de ses membres.