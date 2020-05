Stentys a liquidé ses stocks

Stentys a liquidé ses stocks









Crédit photo © Stentys

(Boursier.com) — Au cours du 1er trimestre 2020, la société Stentys a liquidé ses stocks. A la date de publication de ce communiqué, la société ne dispose plus des autorisations réglementaires pour commercialiser ses produits. Les produits non vendus ont été détruits. Stentys ne réalisera désormais plus de chiffre d'affaires...

Le niveau de trésorerie du groupe s'élevait à 6,1 ME au 31 mars 2020, contre 8,2 ME au 31 décembre 2019.