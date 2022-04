Stellantis vise un bilan net zero d'émissions carbone d'ici 2038

(Boursier.com) — Un an après sa création, Stellantis publie son premier rapport sur la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE), dans lequel elle détaille ses excellentes performances sur ses indicateurs clés en 2021, ainsi que sa feuille de route détaillée en matière de développement durable, notamment l'engagement le plus fort du secteur, d'atteindre le net zero en matière d'émissions carbone d'ici 2038.

Le rapport souligne comment, dans une démarche de progrès continu, Stellantis intègre la RSE au coeur de ses actions pour créer et partager de la valeur avec ses parties prenantes, notamment ses employés, ses clients, ses partenaires, les communautés dans lesquelles elle opère.

Le rapport présente les 6 principaux grands piliers de la politique RSE de Stellantis, qui s'inscrivent dans la ligne des objectifs de développement durable des Nations Unies :

- Avoir un impact tangible sur le changement climatique

- Accompagner la transformation de l'entreprise par le développement du capital humain

- Répondre à l'évolution des attentes des clients en matière de mobilité

- Prévenir toute infraction aux règles grâce à la mise en oeuvre d'une culture d'entreprise basée sur l'éthique

- Protéger les ressources naturelles et promouvoir leur utilisation responsable

- Promouvoir la protection des Droits Humains et soutenir un développement économique équilibré des territoires.

Fondé sur des approches scientifiques et audité par un tiers indépendant, le rapport RSE est centré sur les risques et opportunités les plus matériels pour l'entreprise. Il explique notamment comment Stellantis développe la diversité et le talent de ses employés, promeut activement le respect des Droits Humains dans sa chaîne d'approvisionnement mondiale et relève les défis environnementaux dans l'ensemble de ses activités. Le rapport présente en particulier les moyens mis en oeuvre par Stellantis pour respecter ses objectifs climatiques à court, moyen et long terme, à la fois pour les émissions liées aux activités de ses sites industriels et tertiaires, à l'usage de ses véhicules ainsi qu'à ses approvisionnements.