Stellantis va reprendre avec CACF les activités d'ALD et de LeasePlan au Portugal et au Luxembourg

(Boursier.com) — Stellantis et Crédit Agricole Consumer Finance annoncent avoir signé une convention ferme pour l'acquisition des activités d'ALD et de LeasePlan au Portugal et au Luxembourg, respectivement, à la suite de l'acquisition de 100% du LeasePlan par ALD annoncée en janvier 2022. Cette annonce constitue une accélération des ambitions des deux sociétés en matière de mobilité et de location longue durée de véhicules.

Cette opération fait suite aux accords de partenariat entre Stellantis et Crédit Agricole Consumer Finance annoncés en décembre 2021 concernant la création d'une Newco commune, dont l'ambition est de devenir un leader européen de la location longue durée, et la prise en charge par Crédit Agricole Consumer Finance de 100% du capital de FCA Bank.

"L'acquisition des entités au Portugal et au Luxembourg est une excellente occasion de renforcer dès le départ la Newco et constitue un levier supplémentaire pour augmenter sa flotte à un million de véhicules d'ici 2026 dans le cadre de notre stratégie agressive Dare Forward 2030", a déclaré Philippe de Rovira, Stellantis Chief Affiliates Officer. "Ensemble, Leasys et Free2move Lease représentent actuellement un parc de 828 000 véhicules".

Stellantis et Crédit Agricole Consumer Finance annoncent également la signature d'un accord relatif à la vente des activités d'ALD en Irlande, en Norvège et au Portugal, ainsi que les activités de LeasePlan en République tchèque, en Finlande et au Luxembourg. Ces cessions seraient effectuées conformément aux engagements pris par ALD auprès de la Commission européenne dans le cadre de l'acquisition de LeasePlan proposée par ALD.

L'acquisition serait effectuée par FCA Bank, suivi d'un découpage ultérieur du périmètre acquis entre :

- d'une part, la NewCo issue de la mise en commun des activités de Leasys et de Free2move Lease et détenue à parité par Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis, qui accueillerait les activités d'ALD au Portugal et de LeasePlan au Luxembourg pour un total d'environ 30.000 véhicules ; et

- d'autre part, l'ensemble formé par la reprise par Crédit Agricole Consumer Finance de 100% du capital de FCA Bank et de Drivalia, qui accueillerait les activités d'ALD en Irlande et en Norvège et de LeasePlan en République Tchèque et en Finlande.

Les deux entités agiront effectivement dans une approche cohérente et intégrée, en particulier en ce qui concerne les clients internationaux, pour lesquels une coopération renforcée entre les deux entités est prévue. Cette transaction consoliderait le partenariat entre Stellantis et Crédit Agricole Consumer Finance et accélérerait le développement des deux sociétés dans les pays européens stratégiques, conformément aux ambitions des deux sociétés à être classées parmi les leaders européens en matière de financement automobile.

L'achèvement de la transaction, attendu au cours de l'année 2023 bien après la clôture de la création de la Newco, est soumis aux conditions habituelles qui ont prévalu dans ce domaine, à savoir l'achèvement de l'acquisition du LeasePlan par ALD et l'approbation des autorités compétentes.