Stellantis va investir plusieurs centaines de millions d'euros pour transformer son site italien de Mirafiori

(Boursier.com) — Le groupe automobile Stellantis a annoncé un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros pour transformer son site italien de Mirafiori, à Turin, en " Green-campus ".

L'objectif est de réaménager de manière innovante et durable les sites historiques de Stellantis dédiés au design automobile, à la R&D et aux fonctions tertiaires. Mirafiori rejoint ainsi la première phase du programme, qui intègre les installations de Poissy en France et de Rüsselsheim en Allemagne.

" Le Green-campus sera un lieu d'échange et de partage d'idées visant à promouvoir la créativité et l'efficacité, et à créer un environnement de travail attractif. Ce programme de transformation contribuera à l'atteinte de la neutralité carbone de l'entreprise d'ici 2038 ", précise Stellantis.

Une fois opérationnels, les nouveaux espaces dédiés aux activités tertiaires seront à énergie positive, tandis que les constructions existantes et rénovées seront neutres en carbone à l'usage, notamment grâce à l'intégration de panneaux photovoltaïques dans l'architecture.