Stellantis va investir 5,6 milliards d'euros en Amérique du Sud

(Boursier.com) — Le groupe automobile Stellantis a annoncé un plan d'investissement record pour la région Amérique du Sud, totalisant 5,6 milliards d'euros (30 milliards BRL) pour la période de 2025 à 2030.

Stellantis précise qu'il s'agit du plus gros investissement de l'histoire du secteur automobile brésilien et sud-américain. Les montant alloués soutiendront le lancement de plus de 40 nouveaux produits au cours de cette période, ainsi que le développement de nouvelles technologies Bio-Hybrid, de technologies de décarbonation innovantes au sein de la chaîne d'approvisionnement automobile, et de nouvelles opportunités commerciales.