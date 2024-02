Stellantis va distribuer 1,9 MdsE à ses salariés dans le monde

(Boursier.com) — Cette année, Stellantis va distribuer à ses salariés près de 1,9 milliard d'euros d'intéressement, en "reconnaissance des performances et de l'implication de ses collaborateurs à travers le monde". Ce montant reflète à la fois les résultats financiers 2023 de l'entreprise et l'atteinte d'objectifs internationaux et locaux.

Depuis 2021, l'entreprise a fait le choix d'associer ses collaborateurs à sa réussite, conformément au pilier "Engagement" de son plan stratégique 'Dare Forward', dédié à ses collaborateurs, ses clients et à son objectif de neutralité carbone. En 2023, environ 95% des collaborateurs de Stellantis à travers le monde ont bénéficié de la démarche 'Pay for performance', en reconnaissance de leur contribution au succès de l'entreprise. Cette approche est le résultat d'un dialogue constructif avec les organisations syndicales des pays dans lesquels Stellantis opère, ainsi que de la volonté de proposer une politique de rémunération et d'avantages salariaux à la fois équitable et en accord avec les pratiques du marché.

Afin d'associer plus étroitement ses collaborateurs à la réussite de l'entreprise, Stellantis a lancé l'année dernière, en Italie et en France, son premier plan d'actionnariat salarié 'Shares to Win', accompagné d'une contribution de l'employeur sous la forme d'un abondement de 1.000 euros. Stellantis prévoit d'étendre ce dispositif à 242.000 employés éligibles dans le monde en 2024, avec des conditions incitatives similaires.

Depuis sa création il y a à peine plus de 3 ans, Stellantis aura redistribué 6 MdsE à ses collaborateurs au niveau international.