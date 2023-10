Stellantis : va construire une deuxième gigafactory aux Etats-Unis avec Samsung SDI

(Boursier.com) — Stellantis et Samsung SDI vont construire une deuxième usine commune de batteries pour véhicules électriques dans l'Etat d'Indiana aux Etats-Unis, dans le cadre de la coentreprise StarPlus Energy. Cette nouvelle usine, dont le démarrage est prévu début 2027, aura une capacité de production annuelle de 34 gigawattheures (GWh). La coentreprise prévoit d'investir plus de 3,2 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros) et de créer 1.400 nouveaux emplois à Kokomo et dans ses environs. L'investissement total prévu pour les deux usines s'élèvera à plus de 6,3 milliards de dollars (5,5 milliards d'euros) et permettra la création de 2.800 nouveaux emplois au total. La construction de la première gigafactory StarPlus Energy a déjà débuté, avec un démarrage prévu début 2025, et une capacité de production annuelle de 33 GWh.

Dans le cadre de son Plan Stratégique Dare Forward 2030, Stellantis a annoncé son intention d'atteindre 100% de véhicules électriques (BEV) vendus pour les voitures particulières en Europe et 50% de BEV vendus pour les voitures particulières et les pick-up aux États-Unis d'ici 2030. Pour réaliser ces objectifs de vente, l'entreprise s'assure donc la disponibilité d'environ 400 GWh de capacité de batterie. Stellantis est en bonne voie pour devenir une entreprise neutre en carbone d'ici 2038, tous champs d'application confondus, avec un pourcentage de compensation des émissions résiduelles à un seul chiffre.