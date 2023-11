Stellantis : "une exécution qui reste sous-estimée", selon un analyste

(Boursier.com) — Oddo BHF fait le point sur le dossier Stellantis au lendemain de la solide publication trimestrielle du constructeur. Le groupe a fait état de revenus supérieurs aux attentes du marché malgré des volumes en ligne (+11%), porté notamment par des effets prix et mix toujours favorables (croissance organique de 14% vs hausse des volumes de 7%) ainsi que, plus généralement, une performance meilleure qu'attendu dans les principales régions. Ceci devrait soutenir la rentabilité au second semestre et compenser, au moins partiellement, l'impact négatif des grèves. Face à cela, et intégrant un scénario volumes plus optimiste, le groupe a confirmé ses objectifs annuels qui restent vagues comme toujours. Au global, l'analyste évoque une exécution qui impressionne toujours et reste sous-estimée... Il reste ainsi logiquement à 'surperformer'' avec une cible de 25 euros.

Bernstein a par ailleurs rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur en visant 25 euros alors que la SocGen a réitéré son avis 'achat' malgré une cible abaissée de 26 à 23,5 euros.