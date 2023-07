Stellantis : une bonne première partie d'exercice ?

(Boursier.com) — Comme de multiples entreprises, Stellantis sera sur le pont demain matin pour la présentation de ses résultats semestriels. Les analystes anticipent une nette reprise des volumes, avec une solide performance en Amérique du Nord et des perspectives confirmées pour l'année 2023. Sur les six premiers mois de l'exercice, le marché table sur un résultat opérationnel ajusté de 12,11 milliards d'euros, un profit net de 8,19 MdsE et des revenus de 96,6 MdsE. Le free cash-flow industriel est attendu à 3,54 MdsE.