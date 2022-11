Stellantis : un troisième trimestre solide

(Boursier.com) — Stellantis dévoile des revenus en forte progression et supérieurs aux attentes du marché au troisième trimestre, à la faveur d'une hausse des volumes écoulés, d'une augmentation des prix et t d'effets de change favorables. Le chiffre d'affaires net atteint ainsi 42,1 milliards d'euros sur la période, en hausse de 29% sur un an. Le consensus était positionné à 40,1 MdsE.

Les ventes consolidées ressortent à 1.281.000 unités, en hausse de 13%, essentiellement en raison d'une amélioration dans la réception des commandes de semi-conducteurs comparé au 3e trimestre 2021. Les ventes mondiales de véhicules électriques ont augmenté de 41% à 68.000 unités. Le stock de véhicules de la société a grimpé à 275.000 unités, contre 179.000 à fin décembre 2021, en raison de difficultés logistiques notamment en Europe.

"Portés par les réactions enthousiastes suscitées par les EV Days Dodge et Jeep cet été ainsi que par la hausse de 41% de nos ventes mondiales de BEV par rapport au 3ème trimestre 2021, nous mettons en oeuvre la stratégie d'électrification de notre plan Dare Forward 2030 à un rythme accéléré afin de répondre à la forte demande en véhicules électriques. Nous sommes impatients de vous retrouver au CES 2023 qui aura lieu en janvier à Las Vegas, et qui sera l'occasion pour dévoiler le concept Ram 1500 Revolution BEV", déclare Richard Palmer, CFO de Stellantis.

Le constructeur confirme enfin ses objectifs annuels, à savoir une marge opérationnelle ajustée à deux chiffres et des flux de trésorerie disponibles industriels "positifs".