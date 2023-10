Stellantis : Un nouveau Directeur des Opérations pour Mister-Auto

(Boursier.com) — Mister-Auto (Groupe Stellantis), l'un des plus gros acteurs de la vente en ligne de pièces détachées en Europe, annonce un changement dans sa direction : Jean-Michel Booh-Begue est nommé Directeur des Opérations de Mister-Auto à compter de 1er octobre 2023, en remplacement de Loïc Brasset, qui prendra de nouvelles fonctions au sein de Stellantis.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'après-vente automobile et en particulier dans le développement de produits, la vente et le marketing, Jean-Michel Booh-Begue était auparavant Vice-Président Marketing et Achats de l'activité IAM (pour "Independent AfterMarket", c'est-à-dire la rechange indépendante) de Stellantis depuis 2017. Il a amplement contribué à la croissance mondiale des gammes d'équipementiers, de pneumatiques et des marques privées Eurorepar et bproauto. Jean-Michel Booh-Begue apportera toute son leadership et son expérience pour contribuer au développement de l'activité e-commerce de Mister-Auto, conformément aux engagements du plan stratégique Dare Forward 2030.

Hautes ambitions

Le spécialiste de la vente en ligne de pièces automobiles confirme ses hautes ambitions, à savoir développer encore sa proposition de valeur à la fois les clients particuliers et les clients professionnels. Avec le développement de son portefeuille complet aujourd'hui riche de 1,8 million de références (contre 1 million en 2022), Mister-Auto couvre un parc automobile vaste et diversifié capable de satisfaire les besoins de ses clients.

De nouveaux services renforcés pour les professionnels de l'automobile tels qu'un service de livraison en 24 heures, la gratuité des retours et la formule de paiement différé annoncée, auxquels s'ajoutent une assistance terrain accrue et une interface revisitée, sont les ingrédients de son offensive qui ambitionne de porter à 20% la part des ventes aux réparateurs d'ici 2024 (contre 10% en 2022).

"Avec un profil combinant expérience et haut niveau de compétences, la nomination de Jean-Michel Booh-Begue, montre notre détermination à accélérer le développement de Mister-Auto au bénéfice de nos clients, particuliers et professionnels" a déclaré Sylvie LAYEC, Stellantis Senior Vice President Global Parts & Services Sales & Marketing et Chairwoman de Mister-Auto.

Mister-Auto (Groupe Stellantis) est le pionnier européen de la vente en ligne de pièces détachées, accessoires automobiles et pneus. Présent dans 19 pays, Mister-Auto propose plus d'1,8 million de références de pièces auto d'origine ou équivalentes au meilleur prix de marché pour toutes les marques de véhicules.

Depuis sa création en 2007, la satisfaction clients est la priorité de Mister-Auto : des milliers de pièces, commandées sur le site Internet, l'App Mister-Auto ou encore par téléphone, sont expédiées le jour même à domicile ou en point relais. Le paiement est flexible, facile et sécurisé, et la livraison est gratuite pour les professionnels de l'automobile. Mister-Auto s'engage au quotidien pour offrir à ses clients une mobilité sûre, durable et abordable.