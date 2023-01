Stellantis : un analyste s'ajuste

(Boursier.com) — Stellantis monte de 0,9% à 14,55 euros ce lundi, alors que Citi vise désormais 21 euros sur le groupe automobile, contre 25 euros précédemment, tout en restant à l'achat.

Le constructeur pourrait annoncer de nouvelles décisions majeures pour faire face à l'environnement actuel et poursuivre sereinement l'électrification de sa gamme... "Si nous n'optimisons pas notre structure de coûts, nous ne pouvons pas absorber le coût supplémentaire de l'électrification" a averti Carlos Tavares, "ce qui risque d'entraîner une hausse des prix des voitures et un rétrécissement du marché" a souligné le patron du groupe présent à Las Vegas pour le 'Consumer Electronics Show'. "Si le marché se contracte, nous n'aurons pas besoin d'autant d'usines... Certaines décisions impopulaires devront être prises".

Le constructeur automobile a déjà annoncé le mois dernier qu'il mettrait au ralenti son usine de fabrication de Jeep à Belvidere, dans l'Illinois, à compter du 28 février, ce qui entraînera le licenciement d'un certain nombre (non déterminé pour le moment) de travailleurs. Cependant, si la demande de voitures devait rebondir, Stellantis pourrait "adapter" sa décision sur cette usine, a encore souligné le dirigeant.

La flexibilité d'abord

Stellantis "n'a d'autre choix que de continuer à réduire ses dépenses fixes, variables et de distribution pour rester compétitif et rendre les véhicules électriques plus abordables pour les classes moyennes", a poursuivi Carlos Tavares. "Vous devez continuellement adapter votre capacité à vos besoins".

Enfin, Carlos Tavares a indiqué réfléchir à l'opportunité d'arrêter complètement la production de voitures en Chine, le plus grand marché automobile du monde... Stellantis poursuit ses discussions avec son partenaire chinois pour les voitures Peugeot et Citroën, car rester en Chine "avec une présence lourde en actifs représenterait un risque majeur" en cas d'escalade des tensions géopolitiques avec le monde occidental. "Les discussions sont difficiles, elles sont respectueuses et elles ne sont pas terminées...".