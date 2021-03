Stellantis : tout savoir sur la ''distribution Faurecia''

Stellantis : tout savoir sur la ''distribution Faurecia''









Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — Stellantis annonce que la distribution précédemment annoncée conditionnelle, suivant une réduction de capital, par Stellantis aux détenteurs de ses actions ordinaires jusqu'à 54.297.006 actions ordinaires de Faurecia SE et jusqu'à 308 millions d'euros en numéraire, soit le produit reçu par Peugeot SA de la vente d'actions ordinaires de Faurecia en octobre 2020, est devenue inconditionnelle.

Le calendrier de la distribution sera le suivant :

- lundi 15 mars : ex-date ;

- mardi 16 mars : record date.

Les porteurs d'actions ordinaires de Stellantis auront droit à :

- 0,017029 action ordinaire de Faurecia ;

- et 0,096677 euro pour chaque action ordinaire de Stellantis détenue à la record date de la distribution.

La part en numéraire de la distribution sera payée le lundi 22 mars. Les détenteurs d'actions ordinaires Stellantis négociées au New York Stock Exchange recevront cette part numéraire en dollars (USD) au taux de change officiel $/euro communiqué par la Banque Centrale Européenne au 11 mars 2021.

D'une manière générale, les actions ordinaires de Faurecia seront livrées aux porteurs d'actions ordinaires de Stellantis éligibles le lundi 22 mars.

Les actions ordinaires de Faurecia n'étant actuellement pas éligibles à la compensation et au règlement via DTC ou sur un registre tenu aux Etats-Unis, les actionnaires détenant des actions ordinaires de Stellantis dans un compte de "DTC participant" ou en tant que titulaire inscrit au registre US des actions Stellantis ("registered holder"), sont tenus de fournir les coordonnées d'un compte-titres auprès d'un intermédiaire participant à Euroclear France sur lequel leur droit aux actions ordinaires Faurecia pourra être délivré. Ils pourront ainsi recevoir les actions ordinaires de Faurecia dans le cadre de cette distribution. Cette démarche est à effectuer avant le 26 mars (16h US Eastern Time). Faute de quoi, Stellantis ne sera pas en mesure de livrer les actions ordinaires Faurecia. La livraison aux détenteurs ayant effectué la démarche aura lieu autour du 1er avril.

Stellantis mettra à disposition un système en ligne pour accomplir cette démarche.

En séance, Stellantis gagne 1,17% au contact des 15 euros. L'action Faurecia recule de 2,8% à 46,68 euros.