Stellantis : tout roule pour la mobilité zéro émission !

(Boursier.com) — Excellent début d'année 2024 pour Stellantis Pro One dont le volume des ventes augmentent de 20,6%. Ce début d'année connaît en effet un démarrage rapide avec, en janvier, une part de marché de plus de 33% sur le marché européen du véhicule électrifié (EU29) et plus de 31% sur le marché toutes énergies.

Le constructeur automobile conforte sa place de numéro 1 sur le marché des véhicules utilitaires, en étant le plus vendu en France, en Italie et en Espagne, à la fois sur le marché de l'électrique et toutes énergies. Notamment Fiat Professional est la marque la plus vendue en Italie. Peugeot prend la première place sur le marché du véhicule électrique en France pour avec la Peugeot e-208. Les Peugeot Partner et Rifter sont les modèles les plus vendus en Espagne sur le marché toutes énergies, s'octroyant une part de marché de 9,7% sur ce mois de janvier.

Stellantis est le leader du marché tout électrique au Royaume-Uni avec une part de 33% et enregistre une augmentation de sa part de marché toutes énergies pour atteindre la 2e place (27,17 % de part de marché). Vauxhall affiche également une belle réussite avec une croissance d'un point par rapport à l'année dernière pour atteindre 9,85% de part de marché. Vauxhall s'octroie ainsi la place de 3e constructeur VUL au Royaume-Uni. En Allemagne, les performances de Stellantis ont été particulièrement remarquables pour les véhicules utilitaires légers avec ses marques Citroën, Fiat Professional, Peugeot et Opel, grâce à une nette augmentation des ventes allant jusqu'à 58%. D'ailleurs, près de 1 véhicule utilitaire léger neuf immatriculé en Allemagne sur 4 était un véhicule de Stellantis.

Dans la continuité de cet excellent début d'année, Stellantis livre dans les prochains mois une flotte de Peugeot e-Expert Hydrogen à l'entreprise française Hysetco, leader européen en matière de mobilité hydrogène. Ces véhicules seront proposés aux professionnels dans le cadre de l'offre Hysetco tous services inclus (entretien et réparations, assurance, véhicules de remplacement, formalités administratives, formations, etc.), spécifiquement conçue pour les utilisations professionnelles, telles que notamment le transport de personnes (navettes, taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant, etc.) et la logistique. Ce déploiement constituera la plus importante flotte de véhicules utilitaires légers fonctionnant à hydrogène dédiée à ce type d'usage.