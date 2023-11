Stellantis : tout roule ?

(Boursier.com) — Stellantis monte encore de 0,8% à 17,75 euros ce mercredi, alors que le groupe a dévoilé des revenus supérieurs aux attentes des analystes au troisième trimestre, grâce à une augmentation des volumes de ventes et à des prix stables, en partie compensés par des effets de change défavorables. Le constructeur automobile enregistre ainsi un chiffre d'affaires net de 45,1 milliards d'euros, en hausse de 7%, contre un consensus logé à 43,3 MdsE. Les ventes consolidées s'établissent à 1,427 million unités, en progression de 11% sur un an avec une hausse en Europe élargie, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

Le stock total de véhicules neufs s'est établi à 1,387 million d'unités au 30 septembre avec 388.000 unités détenues en propre par Stellantis, en hausse de 158.000 par rapport au 31 décembre 2022, reflétant un retour à des niveaux plus normaux de stocks après plusieurs années d'approvisionnement sensiblement limité.

Les ventes mondiales de véhicules électriques (BEV) ont progressé de 37% par rapport au troisième trimestre 2022, principalement grâce aux véhicules suivants : Jeep Avenger, Citroën Ami, Peugeot E-208, nouvelle Fiat 500e et Citroën ë-Berlingo. Parmi les derniers avis de brokers, RBC Capital est à 'surperformance' sur Stellantis avec un objectif relevé de 22 à 24 euros.

Accord de principe

Le groupe a confirmé par ailleurs avoir signé un accord de principe avec UAW et Unifor aux Etats-Unis. Les arrêts de travail ont eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires net d'environ 3 milliards d'euros par rapport à la production prévue jusqu'en octobre.

En bourse, le groupe a racheté pour 500 millions d'euros d'actions au cours du troisième trimestre, soit un total de 1,2 milliard d'euros d'actions racheté au cours des 9 mois précédant le 30 septembre. La firme prévoit de finaliser son programme de rachat d'actions 2023 d'un montant de 1,5 milliard d'euros au cours du quatrième trimestre.

Enfin, le constructeur a confirmé viser une marge opérationnelle ajustée 2023 à deux chiffres avec un flux de trésorerie disponibles industriels positif.

"Au cours du premier semestre de l'année, Stellantis s'est affirmé comme le leader du secteur parmi ses pairs en termes de résultat opérationnel courant, de marge opérationnelle courante et de Free cash-flow industriel. Aujourd'hui, nous mettons tout en oeuvre pour conserver notre dynamique en visant la pole position du secteur en termes de rentabilité et de cash-flow, tout en répondant aux enjeux clés du secteur à court terme et en poursuivant notre transformation électrique et technologique... Cette croissance contribue à accélérer la mise en oeuvre de notre plan stratégique Dare Forward 2030", a souligné Natalie Knight, CFO de Stellantis.