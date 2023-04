Stellantis : tout roule ?

(Boursier.com) — Stellantis campe sur les 17 euros ce mercredi, alors que le marché automobile européen a poursuivi son redressement en mars avec une augmentation significative de 28,8% des immatriculations de voitures particulières, dépassant plus d'un million d'unités (1.087.939). Tous les plus grands marchés de la région ont enregistré une croissance à deux chiffres le mois dernier, dont l'Espagne (66,1%) et l'Italie (40,7%), montrent les données de l'Association des constructeurs automobiles européens. Les groupes continuent à bénéficier des commandes accumulées au plus fort de leurs crises d'approvisionnement en composants clés, y compris les semi-conducteurs, alors que l'offre s'améliore. Les ventes de mars de l'année dernière avaient par ailleurs été freinées par la guerre en Ukraine.

La part de marché des voitures hybrides a continué à progresser, à 24,3%, tout comme celle des véhicules électriques à batterie (13,9%). Malgré le passage à des modèles plus durables, les voitures à essence conservent toujours la plus grande part de marché (37,5%).

Au niveau des constructeurs, Renault (+30,4%) et Stellantis (+28,7%) ont largement surperformé le marché le mois passé. Volkswagen (+35%), Toyota (+25,3%) et Mercedes-Benz (+20%) ont également tiré leur épingle du jeu... Parmi les derniers avis de brokers, RBC a ajusté le curseur de 19 à 20 euros avec un avis à 'surperformer' sur Stellantis.